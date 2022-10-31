Звезда сериала «Родина» Дэмиэн Льюис рассказал о страданиях после смерти жены

Звезда сериала «Родина» Дэмиэн Льюис отказался от съемок в кино после смерти жены от рака

Знаменитый британский актер Дэмиэн Льюис, известный по ролям в фильмах «Родина», «Братья по оружию», «Однажды в... Голливуде» Дэмиэн Льюис отказался от съемок в кино после смерти жены от рака. В интервью изданию The Times актер рассказал о страданиях после потери любимой женщины и о том, что дало ему силы жить дальше.

Жена Льюса, звезда фильмов про Гарри Поттера и сериала «Острые козырьки» Хелен МакКрори умерла в апреле 2021 года после многолетней борьбы с раком. Льюис остался с маленькими сыном и дочерью.

После смерти жены актер назвал свой 10-летний брак с ней творческим, но сложным периодом. Сложным, потому что почти половину этого времени МакКрори боролась с болезнью. «Говорят, что первый день диагностики неизлечимой болезни — это первый день горя. Пока человек жив, вы находитесь в состоянии полугоря. Но ощущение, что что-то может случиться, не отпускает ни на миг», — признался актер в интервью.

Льюис добавил, что рядом с болеющим человеком необходимо всегда быть «супербдительным», чтобы при необходимости сделать все для облегчения жизни близкого. «До момента смерти вы делаете все, чтобы прожить наилучшую для умирающего человека жизнь. Это требует огромной энергии. Со смертью приходит крах и истощение», — откровенно признался актер.

Друзья и поклонники со всего мира слали ему слова поддержки, что помогало ему не сойти с ума. После смерти жены актер отказался от съемок и на несколько месяцев погрузился в траур. Но со временем ему пришлось смириться, с тем, что жизнь изменилась, и найти силы двигаться дальше. «Какой бы глубокой ни была ваша печаль, начало чего-то нового всегда несет и новую энергию», — пояснил он.

В ближайшее время состоится премьера двух фильмов с участием британского актера — «Шпион среди друзей» и «Человек человеку волк». Смягчить горе от потери Льюису помог и новый роман. Недавно он стал появляться на публике с солисткой группы Kills Элисон Моссхарт.

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