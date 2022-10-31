Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:13, 31 октября 2022Забота о себе

Звезда сериала «Родина» Дэмиэн Льюис рассказал о страданиях после смерти жены

Звезда сериала «Родина» Дэмиэн Льюис отказался от съемок в кино после смерти жены от рака

Фото: Famous / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Знаменитый британский актер Дэмиэн Льюис, известный по ролям в фильмах «Родина», «Братья по оружию», «Однажды в... Голливуде» Дэмиэн Льюис отказался от съемок в кино после смерти жены от рака. В интервью изданию The Times актер рассказал о страданиях после потери любимой женщины и о том, что дало ему силы жить дальше.

Жена Льюса, звезда фильмов про Гарри Поттера и сериала «Острые козырьки» Хелен МакКрори умерла в апреле 2021 года после многолетней борьбы с раком. Льюис остался с маленькими сыном и дочерью.

После смерти жены актер назвал свой 10-летний брак с ней творческим, но сложным периодом. Сложным, потому что почти половину этого времени МакКрори боролась с болезнью. «Говорят, что первый день диагностики неизлечимой болезни — это первый день горя. Пока человек жив, вы находитесь в состоянии полугоря. Но ощущение, что что-то может случиться, не отпускает ни на миг», — признался актер в интервью.

Материалы по теме:
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
Чуда не произошло Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Чуда не произошлоБольных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
18 августа 2019

Льюис добавил, что рядом с болеющим человеком необходимо всегда быть «супербдительным», чтобы при необходимости сделать все для облегчения жизни близкого. «До момента смерти вы делаете все, чтобы прожить наилучшую для умирающего человека жизнь. Это требует огромной энергии. Со смертью приходит крах и истощение», — откровенно признался актер.

Друзья и поклонники со всего мира слали ему слова поддержки, что помогало ему не сойти с ума. После смерти жены актер отказался от съемок и на несколько месяцев погрузился в траур. Но со временем ему пришлось смириться, с тем, что жизнь изменилась, и найти силы двигаться дальше. «Какой бы глубокой ни была ваша печаль, начало чего-то нового всегда несет и новую энергию», — пояснил он.

В ближайшее время состоится премьера двух фильмов с участием британского актера — «Шпион среди друзей» и «Человек человеку волк». Смягчить горе от потери Льюису помог и новый роман. Недавно он стал появляться на публике с солисткой группы Kills Элисон Моссхарт.

Ранее стало известно, что популярный британский телеведущий и продюсер Саймон Коуэлл много лет страдал от депрессии. Спастись от затяжного стресса и его возможных последствий ему помогло рождение сына.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Небензя анонсировал меры России по досмотру идущих по Черному морю судов
Вероятность новой волны миграции с Украины из-за энергетических проблем оценили
Колосков одной фразой оценил призыв Украины отстранить Иран от участия в ЧМ-2022
Законопроект об отсрочке от мобилизации для двух категорий россиян внесли в Думу
Кайли Дженнер показала откровенный образ на Хеллоуин
Раскрыта смертельная опасность ковыряния в носу
Россиянин застрелил двоих товарищей по пути на охоту и попал под следствие
Звезда сериала «Родина» Дэмиэн Льюис рассказал о страданиях после смерти жены
На самой высокой горе Африки начался сильный пожар
Популярная российская блогерша рассказала о сложностях съемок видео для TikTok
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.