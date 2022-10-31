Легенда МЮ призвал игрока молодежной сборной России бежать в Европу

Андрей Канчельскис призвал игрока молодежной сборной России Сергея Пиняева бежать в Европу

Бывший футболист сборной России и легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис порассуждал о будущем полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По его словам, хавбеку стоит обратить внимание на европейские чемпионаты. «Если у него есть предложения, то ему нужно быстро собирать чемоданы и бежать любым способом в Европу», — призвал Канчельскис.

Экс-футболист также высказался о возможном трансфере Пиняева, выступающего за молодежную сборную России, в московский «Локомотив». По его мнению, в таком переходе нет смысла, так как самарский клуб сейчас сильнее столичного.

В нынешнем сезоне Пиняев провел девять матчей за «Крылья Советов» в Российской премьер-лиге, в которых забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 17-летнего хавбека в 1,7 миллиона евро.