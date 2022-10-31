Выявлен механизм возникновения инсульта при опоясывающем лишае

Journal of Infectious Diseases: опоясывающий лишай увеличивает риск развития инсульта

Ученые из Университета Колорадо выявили механизм возникновения инсульта при наличии опоясывающего лишая у пациента. Результаты исследования описаны в Journal of Infectious Diseases.

Возбудителем опоясывающего лишая, а также ветряной оспы (ветрянки) является вирус ветряной оспы. При сохранении в ганглионарных нейронах вирус впоследствии может активизироваться. Специалисты заметили, что наличие этого вируса в организме также может увеличить риск инсульта, особенно у лиц моложе 40 лет, которым вакцинация против лишая обычно не проводится.

В процессе исследования были рассмотрены экзосомы — крошечные внеклеточные везикулы, заполняющие межклеточное пространство. Для этого были собраны образцы плазмы крови у 13 пациентов с опоясывающем лишаем и у десяти без этого заболевания.

В результате трехмесячного наблюдения у испытуемых из первой группы были зафиксированы экзосомы, вызывающие тромбы и воспалительные процессы, которые затем могут приводить к развитию инсульта. Наибольший риск был у людей с проявлениями лишая на лице — по мнению авторов, из-за близости к мозгу. Склонность к тромбообразованию в мозге может сохраняться даже после завершения терапии и исчезновения сыпи.

В августе сотрудники Университета Тафтса и Оксфордского университета заметили, что вирус ветряной оспы может повышать риск ранних признаков болезни Альцгеймера.