В Кремле высказались о встрече Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь Песков заявил, что точных дат встречи Путина и Лукашенко пока нет

Точных дат встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Пока нет каких-то точных дат. По мере того, как они появятся, мы вас проинформируем», — сказал он.

31 октября Лукашенко анонсировал встречу с Путиным. Он сообщил, что она состоится в ближайшее время, на ней будут сформулированы задачи глав государств на следующий год. Лукашенко заявил, что на встрече с российским коллегой они окончательно подведут итоги 2022 года.

Последний раз президенты встречались 7 октября во время неформального саммита стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и после него. Тогда на саммит Лукашенко привез с собой подарок Путину — сертификат на трактор.