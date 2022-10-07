Лукашенко и Путин пообщались тет-а-тет

Президент Белоруссии Лукашенко пообщался с Путиным тет-а-тет после завершения саммита СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин после завершения неформального саммита стран Содружества Независимых Государств (СНГ) продолжили общение с глазу на глаз. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

«Неформальный саммит глав государств стран СНГ завершен. Но Лукашенко и Путин продолжили общение — один на один», — говорится в публикации. При этом тема беседы лидеров стран остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что на саммит Лукашенко привез с собой подарок Путину — сертификат на трактор. «Такой, на котором я работаю, — BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки», — заявил глава белорусского государства.