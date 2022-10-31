На Украине сообщили о пострадавших из-за работы ПВО

Полиция Украины сообщила о пострадавших из-за работы ПВО в Киевской области

В Киевской области в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) пострадали люди и были повреждены здания. Об этом со ссылкой на украинскую полицию сообщает Telegram-канал «Суспильне».

О произошедшем рассказал начальник полиции в Небитовском районе. Подробностей не приводится.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко описал обстановку в украинской столице после серии атак. Глава города рассказал, что попадания пришлись по объектам критической инфраструктуры, из-за чего часть Киева была обесточена.

О серии взрывов на территории Украины стало известно ранее 31 октября. Замглавы офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что из-за взрывов вводятся экстренные отключения электроэнергии. Политик заявил, что системы ПВО смогли сбить часть ракет, однако некоторые из них попали в цель.