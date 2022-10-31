Силуанов назвал Минфин автором противоядия против санкций

Министр финансов Силуанов назвал свое ведомство автором противоядия против санкций

Разработанный комплекс мер противодействия санкциям, введенных после начала конфликта на Украине, является заслугой Министерства финансов России. Об этом в документальном фильме о становлении отечественной финансовой системы под названием «История финансов России», который будет размещен на площадке онлайн-кинотеатра Start, заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, страна в целом научилась реагировать на те ограничения, с которыми приходится жить, нашла противоядие против них. Министр назвал своих коллег непосредственными авторами системы реагирования на сложную ситуацию. Они создали программу действий, решений, как выстраивать экономику и финансы.

Премьера фильма состоится во вторник, 1 ноября. Лента приурочена к 220-летию ведомства. Спикерами в нем, помимо министра, станут бывший глава ведомства, ныне руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, председатель правления Сбербанка Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин и многие другие.

Ранее Силуанов заявил, что разбалансированный бюджет мог бы стать для России более опасным обстоятельством, чем западные санкции. По его мнению, предложения некоторых экспертов увеличивать расходы несет слишком много рисков для стабильности.

Чтобы профинансировать возникающий дефицит ведомство предложило потратить в 2022 году из Фонда национального благосостояния около триллиона рублей, то есть порядка 10 процентов от всех запасов. В текущем и следующем годах, по оценкам правительства, общий дефицит бюджета составит около 2 процентов ВВП (3 триллиона рублей).