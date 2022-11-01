Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:05, 1 ноября 2022Мир

Турция спрогнозировала продолжение реализации зерновой сделки

Глава Минобороны Турции Акар спрогнозировал продолжение реализации зерновой сделки

Фото: Pixabay

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой. Он спрогнозировал, что реализация достигнутых ранее договоренностей будет продолжена, сообщает ТАСС.

«Прогресс в этом направлении продолжается. Оценивая имеющиеся данные, полагаем, что это соглашение будет продолжено», — заявил глава турецкого оборонного ведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с призывом к ООН стать гарантом зерновой сделки. Она добавила, что необходимо показать странам, стоящим за украинскими властями, «что никакие подобные провокации больше не пройдут».

Представитель ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла, в свою очередь, рассказала, что ООН, Турция и Украина решили не устанавливать дальнейшее движение судов с украинской сельхозпродукцией в рамках действия зерновой сделки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США ответили на сообщения о переброске Москвой гиперзвуковых ракет в Белоруссию
Американцы возмутились новым пакетом помощи Украине
В США заявили о желании сохранить дееспособность посольства в России
Турция заявила Украине об озабоченности России из-за нападения в Севастополе
Турция спрогнозировала продолжение реализации зерновой сделки
Шольц признался в отсутствии сна из-за работы
Жителей Киева предупредили о возможности остаться без света на две недели
Стало известно об воюющих вместо ВСУ наемниках на южно-донецком направлении
В Генассамблее ООН приняли проект предложенной Россией резолюции
В Британии подадут иск против «группы Вагнера»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.