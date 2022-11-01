Турция спрогнозировала продолжение реализации зерновой сделки

Глава Минобороны Турции Акар спрогнозировал продолжение реализации зерновой сделки

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой. Он спрогнозировал, что реализация достигнутых ранее договоренностей будет продолжена, сообщает ТАСС.

«Прогресс в этом направлении продолжается. Оценивая имеющиеся данные, полагаем, что это соглашение будет продолжено», — заявил глава турецкого оборонного ведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с призывом к ООН стать гарантом зерновой сделки. Она добавила, что необходимо показать странам, стоящим за украинскими властями, «что никакие подобные провокации больше не пройдут».

Представитель ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла, в свою очередь, рассказала, что ООН, Турция и Украина решили не устанавливать дальнейшее движение судов с украинской сельхозпродукцией в рамках действия зерновой сделки.