Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:16, 1 ноября 2022Мир

МАГАТЭ начало проверку деятельности двух украинских объектов

МАГАТЭ начало проверку деятельности украинских объектов после заявлений о «грязной бомбе»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) начали проверку на двух украинских объектах на фоне заявлений российской стороны о подготовке провокации с «грязной бомбой». Об этом сообщает РИА Новости.

«Генеральный директор [Рафаэль] Гросси заявил, что инспекторы МАГАТЭ начали и скоро завершат деятельность по проверке на двух объектах на Украине после письменного запроса от украинского правительства о направлении туда команд и инспекторов», — заявили в организации.

Ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси объявил о намерении МАГАТЭ сообщить совету управляющих и общественности результаты проведенной проверки данных о появлении на Украине «грязной бомбы». Он подчеркнул, что информация будет обнародована после завершения расследования.

24 октября стало известно о визите Гросси на Украину, чтобы убедиться в отсутствии «грязной ядерной бомбы» у Киева. Глава агентства принял официальное приглашение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и намерен посетить мирные объекты страны для проверки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
«Газпром» допустили к обследованию мест взрывов на «Северных потоках»
Ирина Шейк снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов
Мужчины перечислили в сети неожиданные открытия о женщинах
В Минобороны Белоруссии захотели заставить детсадовцев петь гимн
В России раскрыли истинную цель поставок NASAMS на Украину
Российские производители батарей попросили помощи
Премьер Южной Кореи назвал причины смертельной давки в Сеуле
Исполнителя убийства вора в законе Альберта Рыжего осудят в Москве
МАГАТЭ начало проверку деятельности двух украинских объектов
Столичный логопед назвала доступные людям с грамотной речью привилегии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.