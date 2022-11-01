Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Порту
Сегодня
20:45 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|Группа B. 6-й тур
Марсель
Сегодня
23:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Лига чемпионов|Группа D. 6-й тур
Спортинг
Сегодня
23:00 (Мск)
Айнтрахт Ф
Лига чемпионов|Группа D. 6-й тур
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Наполи
Лига чемпионов|Группа A. 6-й тур
Виктория Пльзень
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Группа C. 6-й тур
Бавария
Сегодня
23:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Группа C. 6-й тур
16:59, 1 ноября 2022Спорт

Стало известно о нежелании Месси отвечать на звонки из «Барселоны»

Sport.es: форвард ПСЖ Лионель Месси не отвечает на звонки представителей «Барселоны»

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не отвечает на звонки представителей «Барселоны». Об этом стало известно Sport.es.

По информации издания, помощник президента «Барселоны» Жоана Лапорты пытается выйти на связь с футболистом, чтобы продолжить переговоры о возможном трансфере в каталонскую команду. Нападающий игнорирует эти звонки. Уточняется, что в данный момент он обсуждает переход в клуб американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм.

31 октября стало известно, что совладельцы «Интер Майами» ведут переговоры с Хорхе Месси, отцом и агентом игрока. Отмечается, что для аргентинца этот вариант продолжения карьеры является предпочтительным. В США надеются, что футболист заключит контракт в ближайшие месяцы.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией
SpaceX на мощнейшей в мире ракете запустила секретный спутник
В Германии нежелание сотрудничать с Россией назвали историческим беспамятством
В США заявили об окончании обучения украинских зенитчиков на ЗРК NASAMS
В Челябинске открылся центр трансплантации костного мозга
Оценена возможность боестолкновений в Новой Каховке
Макрон пообещал Зеленскому помочь укрепить противовоздушную оборону
Германия потребовала от Сербии выбрать между Евросоюзом и Россией
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Власти оценили объем добычи нефти в России в октябре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.