Стало известно о нежелании Месси отвечать на звонки из «Барселоны»

Sport.es: форвард ПСЖ Лионель Месси не отвечает на звонки представителей «Барселоны»

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не отвечает на звонки представителей «Барселоны». Об этом стало известно Sport.es.

По информации издания, помощник президента «Барселоны» Жоана Лапорты пытается выйти на связь с футболистом, чтобы продолжить переговоры о возможном трансфере в каталонскую команду. Нападающий игнорирует эти звонки. Уточняется, что в данный момент он обсуждает переход в клуб американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм.

31 октября стало известно, что совладельцы «Интер Майами» ведут переговоры с Хорхе Месси, отцом и агентом игрока. Отмечается, что для аргентинца этот вариант продолжения карьеры является предпочтительным. В США надеются, что футболист заключит контракт в ближайшие месяцы.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.