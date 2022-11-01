Появились новые данные об отравлении 33-летнего российского бойца ММА

«112»: причиной смерти 33-летнего бойца ММА Писарева стало отравление опиоидами

Причиной смерти 33-летнего российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Писарева стало отравление опиоидами. Новые данные появились у Telegram-канала «112».

По его информации, такой вывод сделали медики после проведения предварительных анализов. Окончательные результаты экспертизы будут известны через две-три недели.

Отмечается, что накануне случившегося Писарев и его жена, попавшая в больницу, употребляли с друзьями алкогольные напитки и сушеные грибы.

О смерти спортсмена во сне стало известно во вторник, 1 ноября. В команде бойца уточнили, что он не страдал хроническими заболеваниями.

Писарев выступал в рамках таких промоушенов, как RCC и Fight Nights. Всего в ММА он провел пять боев, одержав три победы и потерпев два поражения. Последний поединок в его карьере состоялся в феврале 2020 года. Тогда он проиграл россиянину Максиму Усояну.