Россия начала поставки нефтепродуктов в Иран

Вице-премьер Новак объявил о начале поставок российских нефтепродуктов в Иран

Вице-премьер России Александр Новак заявил о начале поставок нефтепродуктов в Иран и скором расширении их номенклатуры. По итогам межправительственной комиссии двух стран в Грозном российский чиновник подчеркнул, что обсудить удалось много тем, и сотрудничество будет расширяться, передает «Интерфакс».

Новак указал, что отношения России и Ирана, как внешнеэкономические, так и внешнеполитические, носят стратегический характер. На этом фоне товарооборот стран в первые восемь месяцев этого года взлетел на 35,4 процента, до 3,3 миллиарда долларов.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи сказал, что Москва и Тегеран переживают «золотой период» своего сотрудничества. Что касается сотрудничества в области углеводородов, то на первом этапе речь может идти о поставках пяти миллионов тонн нефти и до 10 миллиардов кубометров газа.

Иран обладает собственными запасами нефти и газа, поэтому эксперты подозревают, что сделка о своповых поставках носит более политический, чем энергетический характер.

Ранее сообщалось, что в рамках заседания комиссии стороны подписали несколько соглашений в сельскохозяйственной сфере, которые окажут определяющее воздействие на экспорт иранской сельхозпродукции в Россию.

До этого управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади рассказал о подписании с Россией контракта на поставку 40 газовых турбин. Таким образом российская сторона собирается компенсировать дефицит оборудования, возникший из-за санкций западных стран и недостаточности своего производства.