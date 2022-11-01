Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Порту
Сегодня
20:45 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|Группа B. 6-й тур
Марсель
Сегодня
23:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Лига чемпионов|Группа D. 6-й тур
Спортинг
Сегодня
23:00 (Мск)
Айнтрахт Ф
Лига чемпионов|Группа D. 6-й тур
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Наполи
Лига чемпионов|Группа A. 6-й тур
Виктория Пльзень
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Группа C. 6-й тур
Бавария
Сегодня
23:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Группа C. 6-й тур
13:01, 1 ноября 2022Спорт

Стала известна причина смерти 33-летнего российского бойца ММА

33-летний российский боец ММА Александр Писарев умер из-за отравления арбузом

Фото: unsplash

Стала известна причина смерти российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Писарева. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, спортсмен умер из-за отравления некачественным арбузом. Боец скончался до прибытия бригады скорой помощи. На плохое самочувствие пожаловалась также его супруга. На данный момент она находится в больнице под наблюдением врачей.

Ранее появилась информация, что Писарев умер во сне в возрасте 33 лет. В команде боксера уточнили, что он не страдал хроническими заболеваниями.

Писарев известен по выступлениям в промоушенах RCC и Fight Nights. Всего в ММА он провел пять боев, одержав три победы и потерпев два поражения. Последний поединок в его карьере состоялся в феврале 2020 года. Тогда он проиграл соотечественнику Максиму Усояну.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Переписку Трасс с Блинкеном о подрыве «Северных потоков» подвергли сомнению
Российские законодатели возьмутся за кочевников
В Турции указали на недостаточность действий Швеции для вступления в НАТО
Бывший посол Украины назвал немецких евангелистов служителями Иуды
Из четырех городов России запустят прямые чартеры на популярный курорт Азии
Все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования
Черным риелторам дали от 5 до 12 лет за аферу на 65 миллионов рублей
Хакер из ДНР взломал систему управления войсками ВСУ
44-летняя певица Слава продемонстрировала фигуру в купальнике
В Сербии объяснили повышение боевой готовности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.