Стала известна причина смерти 33-летнего российского бойца ММА

33-летний российский боец ММА Александр Писарев умер из-за отравления арбузом

Стала известна причина смерти российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Писарева. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, спортсмен умер из-за отравления некачественным арбузом. Боец скончался до прибытия бригады скорой помощи. На плохое самочувствие пожаловалась также его супруга. На данный момент она находится в больнице под наблюдением врачей.

Ранее появилась информация, что Писарев умер во сне в возрасте 33 лет. В команде боксера уточнили, что он не страдал хроническими заболеваниями.

Писарев известен по выступлениям в промоушенах RCC и Fight Nights. Всего в ММА он провел пять боев, одержав три победы и потерпев два поражения. Последний поединок в его карьере состоялся в феврале 2020 года. Тогда он проиграл соотечественнику Максиму Усояну.