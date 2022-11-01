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14:20, 2 ноября 2022Наука и техника

Описано будущее Call of Duty на PlayStation

Microsoft пообещала оставить игры Call of Duty на PlayStation

Фото: Nikita Kachanovsky / Unsplash

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер описал будущее игровой серии Call of Duty на PlayStation. Об этом Спенсер заявил во время интервью YouTube-каналу Same Brain.

В разговоре с блогерами глава Xbox пообещал, что игры Call of Duty будут и дальше доступны на платформе PlayStation, несмотря на приобретение Microsoft компании Activision Blizzard. «Мы не забираем Call of Duty с PlayStation. Это не наша цель», — заявил Спенсер.

По словам топ-менеджера Microsoft, компания будет предлать игровую серию Call of Duty на PlayStation до той поры, пока «платформа будет существовать». В качестве примера Спенсер привел игру Minecraft, которая, по его словам, после приобретения Microsoft прав на популярный тайтл оказалась доступной на большем количестве платформ.

В сентября глава PlayStation Джим Райан в интервью изданию GamesIndustry заявил, что серия Call of Duty будет доступной на PS в течение ограниченного времени. «Microsoft предложила, чтобы Call of Duty оставалась на PlayStation только в течение трех лет после истечения срока действия текущего соглашения между Activision и Sony», — подчеркнул Райан.

В январе Фил Спенсер отмечал, что не Microsoft будет препятствовать выходу новых игр Call of Duty на консолях Sony. Руководитель Xbox заметил, что компания дорожит сложившимися отношениями с Sony и не хочет нарушать традиций.

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Андрей Ставицкий
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