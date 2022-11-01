Описано будущее Call of Duty на PlayStation

Microsoft пообещала оставить игры Call of Duty на PlayStation

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер описал будущее игровой серии Call of Duty на PlayStation. Об этом Спенсер заявил во время интервью YouTube-каналу Same Brain.

В разговоре с блогерами глава Xbox пообещал, что игры Call of Duty будут и дальше доступны на платформе PlayStation, несмотря на приобретение Microsoft компании Activision Blizzard. «Мы не забираем Call of Duty с PlayStation. Это не наша цель», — заявил Спенсер.

По словам топ-менеджера Microsoft, компания будет предлать игровую серию Call of Duty на PlayStation до той поры, пока «платформа будет существовать». В качестве примера Спенсер привел игру Minecraft, которая, по его словам, после приобретения Microsoft прав на популярный тайтл оказалась доступной на большем количестве платформ.

В сентября глава PlayStation Джим Райан в интервью изданию GamesIndustry заявил, что серия Call of Duty будет доступной на PS в течение ограниченного времени. «Microsoft предложила, чтобы Call of Duty оставалась на PlayStation только в течение трех лет после истечения срока действия текущего соглашения между Activision и Sony», — подчеркнул Райан.

В январе Фил Спенсер отмечал, что не Microsoft будет препятствовать выходу новых игр Call of Duty на консолях Sony. Руководитель Xbox заметил, что компания дорожит сложившимися отношениями с Sony и не хочет нарушать традиций.