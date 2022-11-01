Определены районы Москвы с подорожавшим жильем

Est-a-Tet: жилье в новостройках Москвы больше всего подорожало в Печатниках

В октябре 2022 года среди районов Москвы жилье в новостройках больше всего подорожало в Печатниках — за месяц стоимость увеличилась на 19 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков Est-a-Tet.

Средняя стоимость квадратного метра в Печатниках выросла до 407,6 тысячи рублей. Районом с подорожавшим жильем также назвали Преображенское, где цены увеличились на 13 процентов. Топ-3 списка замкнуло Дорогомилово, где средняя цена «квадрата» поднялась на 11 процентов.

Ниже в списке расположились районы Сокол и Фили-Давыдково с динамикой в восемь процентов в каждом. На пятой строчке рейтинга оказался Алтуфьевский район, где квартиры в новостройках подорожали на пять процентов. В районах Савеловский, Рязанский, Текстильщики и Некрасовка зафиксировали подорожание на четыре процента.

Ранее аналитики риэлторской компании «Бон Тон» выяснили, что по итогам третьего квартала 2022 года самым популярным районом Москвы у покупателей квартир в новостройках комфорт-класса стал Очаково-Матвеевское. Второе место занял район Люблино.