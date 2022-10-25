Названы самые популярные у покупателей новых квартир районы Москвы

«Бон Тон»: больше всего новых квартир в Москве продали в районе Очаково-Матвеевское

По итогам третьего квартала 2022 года самым популярным районом Москвы у покупателей квартир в новостройках комфорт-класса стал Очаково-Матвеевское — там было продано 953 лота. Локации столицы с наибольшим спросом на строящееся жилье назвали аналитики риэлторской компании «Бон Тон» в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место занял район Люблино — там заключили 805 сделок. Тройку лидеров замыкает Нижегородский район, где приобрели 551 объект. В первую пятерку также вошли Молжаниновский район (549) и Покровское-Стрешнево (406). Аналитики отметили, что с июля по сентябрь 2022 года на рынке новостроек комфорт-класса в старых границах Москвы более 60 процентов сделок было заключено в десяти районах.

Ранее в Москомстройинвесте назвали округа столицы с наибольшим количеством строящегося жилья. Лидерами рейтинга стали Троицкий и Новомосковский автономный округ (ТиНАО) — там возводится 3,37 миллиона квадратных метров жилья, при этом 45 процентов от этого числа уже продано.

Вторым округом в списке лидеров по объему строящихся квартир аналитики назвали Западный округ столицы — там для покупки были доступны 2,3 миллиона «квадратов», из которых 37 процентов уже реализованы. Замкнул тройку Юго-Восточный административный округ с показателем в 1,9 миллиона квадратных метров продаваемого жилья, при этом половина от этого объема уже была продана.