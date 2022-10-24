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20:55, 24 октября 2022Среда обитания

Названы округа Москвы с наибольшим объемом строящегося жилья

Москомстройинвест: наибольший объем строящегося жилья обнаружен в ТиНАО

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Наибольший объем строящегося жилья среди всех округов Москвы в октябре 2022 года обнаружили в Троицком и Новомосковском (ТиНАО). Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

В округах Новой Москвы на стадии строительства находится 3,37 миллиона квадратных метров жилья, при этом 45 процентов от этого числа уже продано. Вторым округом в списке лидеров по объему строящихся квартир аналитики назвали Западный округ столицы — там для покупки были доступны 2,3 миллиона «квадратов», из которых 37 процентов уже реализованы. Замкнул тройку Юго-Восточный административный округ с показателем в 1,9 миллиона квадратных метров продаваемого жилья, при этом половина от этого объема уже была продана.

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В пятерку также вошли Южный и Северо-Западный округа столицы — там для покупки были доступны 1,8 и 1,7 миллиона «квадратов», при этом продали из них 41 и 48 процентов соответственно. Всего в Москве объем строящегося жилья составляет 16 миллионов квадратных метров. Из них 7,2 миллиона «квадратов», или 45 процентов, проданы.

В октябре аналитики компании Forma пришли к выводу, что за последние пять лет столичный район Пресня обогнал премиальный кластер «Москва-Сити» по строительству новых квартир. В указанный период на территории исторической Пресни ввели порядка 396 тысяч квадратных метров квартир и апартаментов, дополнительные 348 тысяч «квадратов» жилья реализуются в строящихся проектах. При этом суммарная площадь лотов в «Москве-Сити», предназначенных для проживания, составляет 726 тысяч квадратных метров.

Полина Кислицына
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