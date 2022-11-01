Американский спецназ получит винтовки под советский патрон

The Drive: американские штурмовые винтовки Rattler смогут использовать советские патроны

Американский спецназ, который получил короткоствольные штурмовые винтовки Sig Sauer Rattler, сможет использовать советские патроны калибра 7,62 на 39 миллиметров. В Командовании специальных операций США (USSOCOM) заявили о заинтересованности в приобретении комплектов для переоборудования Rattler, пишет The Drive.

Центр комплектования, технологий и логистики сил специальных операций USSOCOM опубликовал уведомление о заключении контракта на комплекты для переоборудования винтовок под патрон 7,62 на 39 миллиметров. Стандартная версия Rattler может использовать патроны калибра 5,56 на 45 миллиметров и 300 Blackout.

Автор издания предположил, что комплект для переоборудования позволит использовать Rattler в странах, где распространены боеприпасы калибра 7,62 на 39 миллиметров. «Использование боеприпасов советского производства может обеспечить некоторую степень правдоподобного отрицания прямого участия американских войск в ситуациях, когда это также желательно», — пишет The Drive.

Ранее стало известно, что российским снайперам передали на апробацию высокоточную снайперскую винтовку калибра НАТО 7,62 на 51 миллиметр.

В октябре издание The Drive сообщало, что армия США захотела купить российские автоматы АК-74 калибра 5,45 миллиметра. С предложением о покупке российских автоматов к их владельцам обратилось Командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси.

