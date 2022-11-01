Российские снайперы опробуют на Украине новую винтовку

РИА Новости: российские снайперы опробуют в СВО на Украине новую винтовку калибра НАТО

Российским снайперам передали на апробацию новую высокоточную самозарядную винтовку калибра НАТО 308 win (7,62 х 51), ее опробуют в том числе в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, снайперы опробуют новое оружие как на полигонах, так и в реальных боевых условиях. По итогам боевой эксплуатации будет принято решение о старте серийного производства винтовка. При позитивном результате речь может идти об установочной партии из 100 единиц.

Ранее военный эксперт из США Питер Сучиу описал способность российского истребителя пятого поколения Су-57 быстро принимать решения в бою. По его словам, это делается благодаря бортовому компьютеру, выполняющему роль второго пилота.