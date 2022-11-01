Главу СК попросили проверить слова журналиста Красовского об украинских детях

Депутат Ступин попросил Бастрыкина проверить высказывание Красовского об украинских детях

Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Евгений Ступин попросил главу Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина проверить слова журналиста Антона Красовского, который в беседе с писателем Сергеем Лукьяненко заявил, что нужно было топить украинских детей, жаловавшихся в советские годы на оккупацию страны «москалями». Об этом депутат сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ступин рассказал, что хотел написать обращение к Бастрыкину еще несколько дней назад, но не увидел в этом смысла, так как «глава СК быстро и жестко отреагировал» на высказывание Красовского об украинских детях. Поначалу депутату «показалось, что уголовное дело вот-вот будет возбуждено». «Но прошла неделя, и все как будто затихло», — написал он.

Депутат выступил за привлечение журналиста к уголовной ответственности. По мнению Ступина, проверку слов Красовского нельзя оставлять без общественного контроля, чтобы «фразы с призывом убивать людей не стали нормальностью».

24 октября сообщалось, что Бастрыкин поручил руководителю московского управления СК предоставить доклад по высказыванию Красовского.

Слова Красовского об украинских детях прозвучали 23 октября во время эфира программы «Антонимы» на канале RT. «А топить таких надо было. Топить этих детей. (...) Раз сказал, что москали оккупировали [Украину], сразу бросаешь его в реку с бурным течением», — сказал он. Позже главный редактор канала Маргарита Симоньян сообщила о приостановке сотрудничества RT с журналистом. Через некоторое время Красовский извинился за свои слова о детях и признался, что ему «по-настоящему неловко».