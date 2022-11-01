Россияне посчитали введение вкладов для бедных бессмысленным

MoneyMan: 52% россиян посчитали идею введения «вкладов для бедных» бессмысленной

Более половины россиян (52 процента) посчитали инициативу ЦБ по введению «вкладов для бедных» бессмысленной. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования MoneyMan. Выдержки из него приводит «Газета.ру».

Речь идет о людях с зарплатой до 30 тысяч рублей. Смысла в этой идее участники опроса не увидели, поскольку они посчитали, что у таких россиян попросту нет накоплений. При этом с актуальностью и востребованностью вкладов для небогатых на предложенных ЦБ условиях согласны 30 процентов участников опроса. Еще 15 процентов в целом поддерживают идею, но предлагаемые условия считают недостаточно выгодными, оставшиеся затруднились с ответом.

Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов рассказывал, что россияне с низкими доходами смогут открывать в банках вклады с повышенной ставкой. Позднее руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута объяснил, что вклады на особых условиях нужны для того, чтобы у людей с невысокими, но стабильными доходами была мотивация сберегать деньги — создавать подушку безопасности, копить на важные долгосрочные цели, улучшающие качество жизни, — а не тратить все на текущее потребление.

При этом, судя по результатам недавнего опроса SuperJob, почти у половины россиян сбережений нет. Почти каждый пятый (18 процентов) респондент признался, что, лишившись дохода, смог бы прожить на накопленные деньги один-два месяца, а 15 процентов — меньше месяца. До полугода за счет финансовой подушки безопасности смогли бы продержаться 9 процентов участников опроса, а до года — 6 процентов.

