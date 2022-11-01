«Газпром» допустили к обследованию мест взрывов на «Северных потоках»

Путин заявил, что «Газпром» допустили к обследованию мест подрыва на «Северных потоках»

«Газпром» был допущен к обследованию мест подрыва газопроводов «Северный поток». По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи с лидерами Армении и Азербайджана. Стенограмма беседы с журналистами опубликована на официальном сайте Кремля.

По словам главы государства, о том, что «Газпром» допустили к обследованию, утром 31 октября ему сообщил глава компании Алексей Миллер. На местах взрыва специалисты обнаружили две воронки глубиной три и пять метров.

Вырвало трубу длиной 40 метров. Разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров, по-моему. А этот кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону, как раз в сторону "Северного потока-2", который тоже оказался поврежденным, видимо, и этим взрывом, и осколками, остатками этой трубы. Так что это очевидный теракт. Владимир Путин Президент России

Расследование инцидента

28 октября Служба безопасности Швеции при поддержке военного ведомства страны проведет дополнительное расследование обстоятельств диверсии на газопроводах. В рамках следственных мероприятий также будет проведен дополнительный осмотр места происшествия.

Как заявлял глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, у ЕС нет никаких улик касательно того, кто совершил взрывы на «Северных потоках».

29 октября Министерство обороны России заявило о причастности к подрыву военных специалистов Великобритании. По словам официального представителя ведомства, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, они находятся на Украине и координируют атаки на российские объекты — спикер оборонного ведомства заявил также об их причастности к атаке на Севастополь.

Ремонт трубопроводов

Поврежденные нитки газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на большом протяжении заполнены морской водой. По словам главы «Газпрома» Алексая Миллера, для их ремонта значительную часть трубы потребуется отрезать и заменить. Учитывая скорость, с которой газопроводы теряли давление, можно понять, что произошел полный разрыв трубы.

Это значит, что труба на очень большое расстояние в настоящее время, в частности, в сторону России заполнена морской водой. Это беспрецедентное ЧП, беспрецедентные террористические акты. Эксперты говорят — чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок Алексей Миллер Глава «Газпрома»

Правительство Германии заявило, что после взрывов на «Северном потоке-2» использовать вторую нитку газопровода будет невозможно, и назвало трубопровод непригодным для поставок. Президент России Владимир Путин так же считает, что после инцидента газопровод «Северный поток-2» в Германию, скорее всего, не будет запущен никогда.

Специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг считает, что трубопровод «Северный поток» подлежит ремонту. К такому выводу он пришел, изучив кадры повреждений. Уссинг полагает, что трубопровод может не покрыться ржавчиной из-за низкого содержания кислорода в воде на глубине 80 метров. Кроме того, можно рассчитывать, что коррозия внутри трубы «тоже окажется ограниченной».

Инженер также допустил, что повреждения могли получить участки на некотором расстоянии от места происшествия из-за скачка давления после взрыва. Однако, считает он, их можно удалить, немного приподняв трубу над морским дном. После этого водолазы-сварщики могут приварить новый кусок трубы.

«Наконец, трубопровод опорожняют, отводы чистят от грязи и сажи, продувают и сушат — и все, можно снова подавать газ», — сказал Уссинг, предположив, что эти работы можно выполнить за несколько месяцев.