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02:37, 20 октября 2022Экономика

В Дании оценили возможность ремонта «Северного потока»

Инженер COWI Уссинг заявил, что Северный поток можно починить за несколько месяцев

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Взорванный трубопровод «Северный поток» подлежит ремонту. Об этом Danmarks Radio заявил главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг.

Он оценил возможность починки трубопровода, изучив кадры повреждений, которые опубликовали шведская газета Expressen. Уссинг пришел к выводу, что трубопровод может не покрыться ржавчиной из-за низкого содержания кислорода в воде на глубине 80 метров. Кроме того, можно рассчитывать, что коррозия внутри трубы «тоже окажется ограниченной».

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Инженер также допустил, что повреждения могли получить участки на некотором расстоянии от места происшествия из-за скачка давления после взрыва. Однако, считает он, их можно удалить, немного приподняв трубу над морским дном. После этого водолазы-сварщики могут приварить новый кусок трубы. «Наконец, трубопровод опорожняют, отводы чистят от грязи и сажи, продувают и сушат — и все, можно снова подавать газ», — сказал Уссинг, предположил, что эти работы можно выполнить за несколько месяцев.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

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Марина Совина
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