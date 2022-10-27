Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:48, 27 октября 2022Экономика

Германия назвала «Северный поток-2» непригодным для поставок газа

ФРГ заявила о невозможности использования второй нитки газопровода «Северный поток-2»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: The Swedish Coast Guard / Globallookpress.com

Правительство Германии заявило, что после взрывов на «Северном потоке-2» использовать вторую нитку газопровода будет невозможно, назвав трубопровод непригодным для поставок. Слова кабмина приводит немецкая газета Der Spiegel.

«Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки [газопровода] и тем самым в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется», — указали власти ФРГ. Кроме того, правительсво отметило, что газопровод «в любом случае не получил необходимую для запуска сертификацию».

Материалы по теме:
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022
Путь Си. Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
Путь Си.Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
21 октября 2022

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой. Президент России Владимир Путин заявил, что после инцидента газопровод «Северный поток-2» в Германию, скорее всего, не будет запущен никогда.

Вместо поставок по поврежденным трубопроводам президент России выдвинул идею строительства в Турции газового хаба, чтобы оттуда вести поставки в Европу странам, которые захотят покупать российский газ. Представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи подчеркнул, что регион хочет избавиться от зависимости от Москвы, и способы поставки тут ни при чем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Бывший украинский пленный рассказал о нанесении массированного удара по Киеву
В Совфеде назвали актом терроризма удар ВСУ по ТЭС в Севастополе
Собчак прокомментировала арест своего коммерческого директора
Незнакомцы заселились в купленный парой дом и отказались съезжать
В Белоруссии решили нарастить производство беспилотников
Медведев пообещал отмщение за всех погибших в бою россиян
Из лунного реголита создали кирпичи для космической базы
Освобожденный военный рассказал о питании в украинском плену
Ревнивый россиянин зарезал соперника и получил срок
Адель заявила о перерыве в карьере ради получения степени по литературе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.