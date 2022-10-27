Германия назвала «Северный поток-2» непригодным для поставок газа

ФРГ заявила о невозможности использования второй нитки газопровода «Северный поток-2»

Правительство Германии заявило, что после взрывов на «Северном потоке-2» использовать вторую нитку газопровода будет невозможно, назвав трубопровод непригодным для поставок. Слова кабмина приводит немецкая газета Der Spiegel.

«Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки [газопровода] и тем самым в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется», — указали власти ФРГ. Кроме того, правительсво отметило, что газопровод «в любом случае не получил необходимую для запуска сертификацию».

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой. Президент России Владимир Путин заявил, что после инцидента газопровод «Северный поток-2» в Германию, скорее всего, не будет запущен никогда.

Вместо поставок по поврежденным трубопроводам президент России выдвинул идею строительства в Турции газового хаба, чтобы оттуда вести поставки в Европу странам, которые захотят покупать российский газ. Представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи подчеркнул, что регион хочет избавиться от зависимости от Москвы, и способы поставки тут ни при чем.