Запущенный с Плесецка на ракете «Союз-2.1б» российский «Космос-2563» вышел на орбиту

Запущенный с космодрома Плесецк на средней ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» военный спутник вышел на околоземную орбиту. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

«С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме», — рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что космическому аппарату присвоено обозначение «Космос-2563».

По данным эксперта в области советской и российской космонавтики Анатолия Зака, в ходе этого пуска выводился шестой спутник системы «Купол», который предназначен для контроля за пусками баллистических ракет.

В декабре 2019 года ТАСС, ссылаясь на материалы брифинга начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова, выступившего перед иностранными военными атташе, сообщил, что российская спутниковая система обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет «Око-1» заменена современным «Куполом».