ВКС России запустили шестой «Купол»

ВКС России провели запуск ракеты «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы (ВКС) России с космодрома Плесецк в Архангельской области провели запуск средней ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и военным спутником. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

Пуск произведен в интересах военного ведомства. Официально предназначение выводимой на околоземную орбиту полезной нагрузки не сообщается.

По данным эксперта в области советской и российской космонавтики Анатолия Зака, в ходе данного пуска мог выводиться шестой спутник системы «Купол», предназначенной для контроля за пусками баллистических ракет.

В июне 2020 года военный эксперт Виктор Мураховский заявлял, что Россия способна отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет с территории Соединенных Штатов, но не всегда может делать это в случае пуска ядерного оружия американскими подводными лодками.