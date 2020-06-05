В России рассказали о неспособности следить за ядерными пусками США

В настоящее время Россия способна отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет с территории Соединенных Штатов, но не всегда может делать это в случае пуска ядерного оружия американскими подводными лодками, сообщил РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский.

«Единая космическая система (ЕКС) у нас сформирована не полностью. Надо понимать, что ЕКС должна мониторить не только территорию США, но и районы боевого патрулирования американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами», — рассказал специалист.

В июне ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что запуск четвертого спутника «Тундра» Единой космической системы обнаружения и боевого управления «Купол» обеспечил создание Россией базового космического сегмента системы предупреждения о ракетном нападении.

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В мае гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выложил в Twitter видео запуска спутника «Тундра» с Плесецка на ракете «Союз-2.1б».

В декабре 2019 года ТАСС, ссылаясь на материалы брифинга начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова, выступившего перед иностранными военными атташе, сообщил, что российская спутниковая система обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет «Око-1» заменена современным «Куполом».

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