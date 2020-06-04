Российский «Купол» накроет США

Запуск четвертого спутника «Тундра» Единой космической системы обнаружения и боевого управления «Купол» обеспечил создание Россией базового космического сегмента системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства отметил, что таким образом «Купол» доведен «до минимального штатного состава и позволяет отслеживать любые пуски баллистических ракет и ракет космического назначения с территории США, аппараты выполняют задачу в полном объеме на рабочих орбитах».

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По словам источника, космические аппараты «Тундра» «оборудованы инфракрасными приборами наблюдения нового поколения, позволяющими с высокой точностью фиксировать запуски ракет на фоне земной поверхности», а также «способны отслеживать траектории полета баллистических ракет и в автоматическом режиме прогнозировать зоны падения их боевых блоков».

В марте агентство, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщало, что вторая загоризонтная радиолокационная станция «Контейнер», радиолокационное поле которой накроет практически всю Европу, будет развернута под Калининградом.

В мае гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выложил в Twitter видео запуска спутника «Тундра» с Плесецка на ракете «Союз-2.1б».

В декабре 2019 года ТАСС, ссылаясь на материалы брифинга начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова, выступившего перед иностранными военными атташе, сообщило, что российская спутниковая система обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет «Око-1» заменена современным «Куполом».

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