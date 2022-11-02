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14:18, 2 ноября 2022Экономика

В Великобритании раскрыли секретный план на случай отключения электричества

The Guardian: в Великобритании создали план на случай отключения электричества на неделю

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Правительство Великобритании создало секретный план на случай масштабных аварийных отключений электроэнергии по всей стране на срок до одной недели, которые повлекут за собой нарушение работы всех отраслей и проблемы в снабжении населения, раскрыли журналисты The Guardian.

План, который получил название Yarrow (Тысячелистник), был разработан на тот случай, если все помещения в стране без резервных генераторов лишатся электроэнергии в зимний период. Тогда по плану 60 процентов спроса на электроэнергию будет удовлетворено со второго по седьмой день с момента отключений, а все 100 процентов — ровно через неделю. В момент остановки электроснабжения власти сконцентрируются на снабжении водой и продовольствием детей и пожилых людей, а также социальных работников и специальных служб. Будут работать только два аналоговых канала радио, на которых будут вещать BBC.

В настоящий момент проводятся стресс-тесты программы Yarrow, включая специальные учения в госорганах по всей стране. При этом источники в правительстве указывают, что план начал разрабатываться еще в конце 2021 года. Его попросили не связывать с событиями на Украине. Они называют это обычной подготовкой на случай непредвиденных обстоятельств.

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По словам теневого министра по проблемам изменения климата и углеродного нейтральности Эда Милибэнда, Великобритания «стала уязвимой к энергокризису из-за многолетней провальной консервативной энергетической политики». «Запрет на использование ветровой генерации на суше, сокращение инвестиций в энергоэффективность, приостановка развития атомной энергетики и закрытие хранилищ газа привели к увеличению счетов и зависимости от импорта газа, что сделало нас более уязвимыми для последствий использования [президентом России Владимиром] Путиным энергии в качестве геополитического оружия», — заявил Милибэнд.

В Великобритании наблюдается резкое удорожание стоимости энергии на фоне роста цен на газ. Вопрос поддержки населения в условиях энергокризиса становится центральным для властей страны. В сентябре премьер-министр страны Лиз Трасс, которая 20 октября объявила об уходе со своего поста после 45 дней премьерства, объявила, что счета за электроэнергию не будут превышать 2500 фунтов в год для семей со средним достатком.

Однако масштабная программа, которая, в том числе, включала меры поддержки населения, также предполагала радикальное снижение налогов, что привело к нестабильности финансовых рынков страны и резкому ослаблению фунта стерлингов. В результате от программы пришлось отказаться, и было объявлено, что программа субсидирования счетов может быть свернута раньше. Ее завершение уже в апреле 2023 года может повысить расходы на электричество для британских семей в среднем на 200 фунтов в месяц. Уже сейчас более 2 миллионов британских домохозяйств накопили долги по счетам за свет.

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Данил Дмитриев
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