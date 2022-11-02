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21:15, 2 ноября 2022Из жизни

Фермер шел домой, внезапно встретил крокодила и отбился от него серпом

New Indian Express: в Индии фермер отбился от вцепившегося в его ногу крокодила серпом

Фото: P. Ravikumar / Reuters

35-летний фермер из индийской деревни Барадия, штат Одиша, встретил крокодила и отбился от него серпом. Об этом сообщает New Indian Express.

Инцидент произошел 30 октября. Мужчина закончил работать в поле и шел домой в деревню. Фермер пересекал небольшой ручей, когда на него неожиданно напал крокодил. «Он внезапно выплыл на поверхность воды и вцепился в мою ногу. Я закричал и ударил рептилию серпом по глазам. Крокодил ослабил хватку, и я смог убежать», — рассказывает мужчина.

Фермера доставили в больницу с травмами ноги, он проходит лечение в медучреждении города Райканика. Лесной инспектор национального парка Бхитарканика, который находится недалеко от деревни пострадавшего, обратился к жителям с просьбой не заходить в водоемы парка и близлежащих районов.

Ранее сообщалось, что в Австралии крокодил выпрыгнул из воды и укусил ловца крабов за голову. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

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Алиса Удовик
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