Описана способность плодовых мушек к счету и запоминанию

Nature Communications: у плодовых мушек изучили способность к счету и запоминанию

Специалисты из лаборатории Колд-Спринг-Харбор (CSHL) обнаружили у плодовых мушек дрозофил способность к счету и запоминанию объектов. Выводы описаны в журнале Nature Communications.

В мозге этих насекомых располагается около ста тысяч нейронов, а многие из связей происходят на уровне отдельных нейронов и синапсов. В процессе работы были проанализированы исследования 2017 года, в которых изучался мозг плодовых мушек при воздействии новых и знакомых запахов. Теперь авторы предположили, что дрозофилы могут выделять четыре категории: то, что они нюхают в первый раз, во второй раз, в третий раз, и то, с чем они сталкивались множество раз ранее.

Система определения мушек была крайне похожа на метод отсчетного скетча (Count sketches), который применяется в статистике, машинном обучении и алгоритмах обработки больших данных для уменьшения размерности. Специалисты подчеркивают, что люди, скорее всего, пользуются аналогичной, хотя и более сложной структурой подсчета. Это важная область для будущих исследований, поскольку эквивалент данного типа памяти на человеке изучен не был. Также ученых интересует то, как эти вычисления могут быть связаны с болезнью Альцгеймера или Паркинсона.

В октябре сотрудники Колумбийского университета и Университета Дьюка заметили, что лучшим занятием для стимуляции памяти у пожилых людей с умеренными когнитивными нарушениями является разгадывание кроссвордов.