Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:50, 2 ноября 2022Наука и техника

Описана способность плодовых мушек к счету и запоминанию

Nature Communications: у плодовых мушек изучили способность к счету и запоминанию

Фото: Amir Cohen / Reuters

Специалисты из лаборатории Колд-Спринг-Харбор (CSHL) обнаружили у плодовых мушек дрозофил способность к счету и запоминанию объектов. Выводы описаны в журнале Nature Communications.

В мозге этих насекомых располагается около ста тысяч нейронов, а многие из связей происходят на уровне отдельных нейронов и синапсов. В процессе работы были проанализированы исследования 2017 года, в которых изучался мозг плодовых мушек при воздействии новых и знакомых запахов. Теперь авторы предположили, что дрозофилы могут выделять четыре категории: то, что они нюхают в первый раз, во второй раз, в третий раз, и то, с чем они сталкивались множество раз ранее.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Система определения мушек была крайне похожа на метод отсчетного скетча (Count sketches), который применяется в статистике, машинном обучении и алгоритмах обработки больших данных для уменьшения размерности. Специалисты подчеркивают, что люди, скорее всего, пользуются аналогичной, хотя и более сложной структурой подсчета. Это важная область для будущих исследований, поскольку эквивалент данного типа памяти на человеке изучен не был. Также ученых интересует то, как эти вычисления могут быть связаны с болезнью Альцгеймера или Паркинсона.

В октябре сотрудники Колумбийского университета и Университета Дьюка заметили, что лучшим занятием для стимуляции памяти у пожилых людей с умеренными когнитивными нарушениями является разгадывание кроссвордов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о росте численности войск НАТО у границ России в 2,5 раза
Ценам на газ предсказали падение на 30 процентов
Гастроэнтеролог назвала лучшие методы диагностики заболеваний печени
Захарова анонсировала вызов посла Великобритании в МИД России
Американский сержант описал действия при поломке M1 Abrams на поле боя
Названа единственная потенциальная цель ударов КНДР на территории Японии
Cеверная Корея запустила несколько ракет в сторону Желтого и Японского морей
Предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной объявили в международный розыск
Россияне стали тратить меньше денег на смартфоны
Описаны последствия потери ЗАЭС для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.