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12:16, 2 ноября 2022Россия

Шойгу обвинил Киев в использовании запрещенных методов боевых действий

Шойгу обвинил Киев в обстреле мирных жителей тяжелым вооружением и заказных убийствах
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Алексей Никольский / Reuters

Украина прибегает к запрещенным методам ведения боевых действий. В этом Киев на заседании совместной российско-белорусской коллегии обвинил министр обороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС

Глава Минобороны уточнил, что Киев устраивает теракты и занимается организацией заказных убийств. Также Украина ведет обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением.

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Командующий российскими войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин до этого сообщал, что ВСУ могут применять запрещенные методы ведения боевых действий на Херсонском направлении, подчеркивая, что Запад вынуждает Киев идти в наступление на этом участке фронта.

Ранее Шойгу заявил, что Москва предлагает западным странам принять участие в урегулировании напряженности вокруг и Украины и прекратить вооружать Киев. Министр 1 ноября также обвинил ВСУ в непрекращающихся обстрелах Запорожской АЭС и добавил, что Украина обстреливает точки эвакуации и места раздачи гуманитарной помощи.

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