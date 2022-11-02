Шойгу обвинил Киев в использовании запрещенных методов боевых действий

Шойгу обвинил Киев в обстреле мирных жителей тяжелым вооружением и заказных убийствах

Украина прибегает к запрещенным методам ведения боевых действий. В этом Киев на заседании совместной российско-белорусской коллегии обвинил министр обороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС

Глава Минобороны уточнил, что Киев устраивает теракты и занимается организацией заказных убийств. Также Украина ведет обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением.

Командующий российскими войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин до этого сообщал, что ВСУ могут применять запрещенные методы ведения боевых действий на Херсонском направлении, подчеркивая, что Запад вынуждает Киев идти в наступление на этом участке фронта.

Ранее Шойгу заявил, что Москва предлагает западным странам принять участие в урегулировании напряженности вокруг и Украины и прекратить вооружать Киев. Министр 1 ноября также обвинил ВСУ в непрекращающихся обстрелах Запорожской АЭС и добавил, что Украина обстреливает точки эвакуации и места раздачи гуманитарной помощи.