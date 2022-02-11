Шойгу предложил Западу перестать вооружать Киев

Москва предлагает коллективному Западу принять участие в урегулировании напряженности вокруг и Украины и прекратить вооружать Киев. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на переговорах с британским коллегой Беном Уоллесом, передает ТАСС.

«Со своей стороны хотели бы предложить также внести свой вклад в снижение этой напряженности и прекращение напичкивания оружием Украины. Со всех сторон оно идет, делается это публично (...) Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направило свой спецназ на Украину?», — сказал Шойгу министру обороны Великобритании на встрече в Москве.