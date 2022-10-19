Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне проведения СВО

Командующий Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне спецоперации

Ситуация в зоне специальной военной операции остается напряженной. Об этом заявил командующий российскими войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин, передает ТАСС.

«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск», — сказал он.

Генерал уточнил, что такая характеристика в первую очередь касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений. По словам Суровикина, российская сторона хочет, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО государством, которое дружественно по отношению к России.

Непростая ситуация на херсонском направлении

Отдельно Суровикин охарактеризовал ситуацию на херсонском направлении как «непростую». Он отметил, что войска Украины повредили ряд таких объектов, как Антоновский мост, что осложняет обстановку.

Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации Сергей Суровикин командующий специальной военной операцией

По словам командующего войсками на Украине, Запад вынуждает Киев идти в наступление на этом направлении. Суровикин не исключил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут применять запрещенные методы войны. «Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения», — заявил он.

Заградотряды и потери ВСУ

Для прорыва российской обороны, отметил военачальник, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули все резервы, в том числе не прошедших полный курс подготовки бойцов территориальной обороны. «Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение», — рассказал командующий. Он выразил мнение, что эти подразделения имеют низкий моральный дух.

Суровикин раскрыл, что ВСУ применяют заградотряды для предотвращения бегства военнослужащих с передовой. По его словам, состоящие из националистов подразделения расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя.

600-1000 человек составляют ежесуточные потери ВСУ убитыми и ранеными

Несмотря на действия Киева, российская армия методично «перемалывает» соединения ВСУ, рассказал генерал. Он объяснил, что Россия придерживается стратегии постепенного наступления, напомнив, что в эту концепцию укладываются удары по инфраструктуре Украины высокоточным оружием, что влияет на боеспособность ВСУ.

Комментируя невысокие темпы продвижения ВС РФ в ходе спецоперации, Суровикин рассказал, что Россия не стремится к высоким темпам. «У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата», — объяснил он. Генерал армии уточнил, что таким образом сокращается число жертв.