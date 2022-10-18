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20:48, 18 октября 2022Россия

Суровикин сообщил о применении ВСУ заградотрядов

Командующий СВО Суровикин заявил, что ВСУ применяют заградотряды против беглецов
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Marko Djurica / Reuters

Командующий специальной военной операцией (СВО) генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют заградотряды для предотвращения бегства военнослужащих с передовой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, украинские военнослужащие расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя.

Ранее Суровикин заявил, что украинская армия ежедневно теряет от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.

Он также сообщил о напряженной ситуации в зоне специальной военной операции. По его словам, противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск.

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Алевтина Запольская
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