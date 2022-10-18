Суровикин сообщил о применении ВСУ заградотрядов

Командующий СВО Суровикин заявил, что ВСУ применяют заградотряды против беглецов

Командующий специальной военной операцией (СВО) генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют заградотряды для предотвращения бегства военнослужащих с передовой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, украинские военнослужащие расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя.

Ранее Суровикин заявил, что украинская армия ежедневно теряет от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.

Он также сообщил о напряженной ситуации в зоне специальной военной операции. По его словам, противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск.