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20:36, 18 октября 2022Россия

Суровикин назвал ежесуточные потери ВСУ

Суровикин: ежесуточные потери ВСУ составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными
Сергей Суровикин

Сергей Суровикин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Ежесуточно потери украинской стороны составляют от 600 до 1000 человек. Об этом заявил командующий российскими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин, его цитирует ТАСС.

«Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными», — сказал Суровикин.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время наступлений.

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Министр также заявлял, что Киев с начала спецоперации потерял половину армии. Так, по его данным, Украина потеряла погибшими 61 207 человек и ранеными 49 368 — на начальном этапе численность ВСУ составляла порядка 201-202 тысяч человек.

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Анастасия Шейкина
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