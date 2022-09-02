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Шойгу сообщил о значительных потерях ВСУ во время наступлений

Шойгу заявил, что ВСУ во время наступления в районе Николаева понесли значительные потери

Фото: Leo Correa / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время попыток наступления в районе Николаева понесли значительные потери. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что российские войска вышли к административной границе Николаевской области в районе Александровки херсонско-николаевского направления.

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«Освобожден населенный пункт Благодатное. Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери», — сказал глава Минобороны.

Ранее министерство обороны отчиталось о потерях ВСУ. По их данным, за сутки украинские войска предприняли несколько безуспешных попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении, в ходе которых они потеряли 31 танк и более 350 военнослужащих.

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Никита Абрамов
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