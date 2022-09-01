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Минобороны отчиталось о потерях ВСУ при безуспешных попытках наступления

Минобороны заявило, что в ходе наступления ВСУ потеряли 31 танк и более 350 военнослужащих

Фото: Jorge Silva / Reuters

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько безуспешных попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении, в ходе которых они потеряли 31 танк и более 350 военнослужащих. Об этом в четверг, 1 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«В течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении. Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск», — говорится в сообщении ведомства.

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В министерстве уточнили, что за прошедшие сутки в ходе боевых действий украинские войска потеряли 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 иных бронированных машин, восемь пикапов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами, 17 специальных автомобилей, а также более 350 военнослужащих.

Во время брифинга ведомство также отчиталось о срыве наступления ВСУ на Харьковском направлении в результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады украинских войск.

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Никита Абрамов
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