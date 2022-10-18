Суровикин сообщил о стягивании ВСУ всех резервов на передовую

Генерал армии Суровикин сообщил, что ВСУ стягивают все резервы для прорыва обороны России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули все резервы для прорыва российской обороны, в том числе слабо подготовленную территориальную оборону. Об этом сообщил командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин, передает РИА Новости.

«Украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки. Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение», — рассказал командующий. Он выразил мнение, что эти подразделения имеют низкий моральный дух.

Ранее сообщалось, что ВСУ увеличили скопление сил на угледарском направлении. Отмечалось, что такой шаг украинских военных говорит о намерении произвести контрудар в двух направлениях.