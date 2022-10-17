В ДНР сообщили о скоплении сил ВСУ на угледарском направлении

Комбат НМ ДНР заявил, что ВСУ стянули большую группировку сил на угледарском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили скопление сил на угледарском направлении. Об этом сообщил командир батальона имени 383-й шахтерской дивизии полковник Константин Кузьмин в эфире Первого канала.

«На сегодняшний день на нашем (угледарском — прим. «Ленты.ру») направлении противник стянул большую группировку сил и средств. Основная их задача — это возврат тех населенных пунктов, которые мы у них отбили. Если говорить о личном составе, то это порядка 30-40 тысяч личного состава и, естественно, артиллерия», — заявил комбат Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, такой шаг ВСУ говорит о намерении произвести контрудар в двух направлениях. Кузьмин также подчеркнул, что основной задачей батальона является провести разведку с помощью всех имеющихся средств, чтобы предвидеть каждое действие украинских военных.

«Отрабатываем по штабам, скоплению техники, личному составу артиллерией. Также обрезаем им логистические пути», — объяснил он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах союзных сил на угледарском направлении. По его словам, достижения пока не настолько явные, чтобы говорить о наступлении, но они есть.