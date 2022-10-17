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13:39, 17 октября 2022Россия

В ДНР сообщили о скоплении сил ВСУ на угледарском направлении

Комбат НМ ДНР заявил, что ВСУ стянули большую группировку сил на угледарском направлении

Фото: Анна Кудрявцева / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили скопление сил на угледарском направлении. Об этом сообщил командир батальона имени 383-й шахтерской дивизии полковник Константин Кузьмин в эфире Первого канала.

«На сегодняшний день на нашем (угледарском — прим. «Ленты.ру») направлении противник стянул большую группировку сил и средств. Основная их задача — это возврат тех населенных пунктов, которые мы у них отбили. Если говорить о личном составе, то это порядка 30-40 тысяч личного состава и, естественно, артиллерия», — заявил комбат Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, такой шаг ВСУ говорит о намерении произвести контрудар в двух направлениях. Кузьмин также подчеркнул, что основной задачей батальона является провести разведку с помощью всех имеющихся средств, чтобы предвидеть каждое действие украинских военных.

«Отрабатываем по штабам, скоплению техники, личному составу артиллерией. Также обрезаем им логистические пути», — объяснил он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах союзных сил на угледарском направлении. По его словам, достижения пока не настолько явные, чтобы говорить о наступлении, но они есть.

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Алевтина Запольская
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