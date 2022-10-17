В ДНР сообщили о скоплении сил ВСУ на угледарском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили скопление сил на угледарском направлении. Об этом сообщил командир батальона имени 383-й шахтерской дивизии полковник Константин Кузьмин в эфире Первого канала.
«На сегодняшний день на нашем (угледарском — прим. «Ленты.ру») направлении противник стянул большую группировку сил и средств. Основная их задача — это возврат тех населенных пунктов, которые мы у них отбили. Если говорить о личном составе, то это порядка 30-40 тысяч личного состава и, естественно, артиллерия», — заявил комбат Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР).
По его словам, такой шаг ВСУ говорит о намерении произвести контрудар в двух направлениях. Кузьмин также подчеркнул, что основной задачей батальона является провести разведку с помощью всех имеющихся средств, чтобы предвидеть каждое действие украинских военных.
«Отрабатываем по штабам, скоплению техники, личному составу артиллерией. Также обрезаем им логистические пути», — объяснил он.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах союзных сил на угледарском направлении. По его словам, достижения пока не настолько явные, чтобы говорить о наступлении, но они есть.