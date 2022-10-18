Командующий спецоперацией на Украине заявил о «перемалывании» ВСУ

Командующий спецоперацией на Украине генерал армии Суровикин заявил о «перемалывании» ВСУ

Российская армия методично «перемалывает» Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил командующий спецоперацией на Украине генерал армии Сергей Суровикин. Его слова приводит ТАСС.

По словам командующего российской группировкой на Украине, Россия придерживается стратегии постепенного наступления и сослался на позицию верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина.

«Мы (...) методично "перемалываем" наступающего противника», — заявил Суровикин.

Он отметил, что в эту концепцию укладываются удары по инфраструктуре Украины высокоточным оружием, что влияет на боеспособность ВСУ.

Ранее Путин заявлял, что наступательные операции идут «небольшим темпом», российская армия занимает новые территории.