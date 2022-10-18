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20:56, 18 октября 2022Россия

Командующий спецоперацией на Украине заявил о «перемалывании» ВСУ

Командующий спецоперацией на Украине генерал армии Суровикин заявил о «перемалывании» ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российская армия методично «перемалывает» Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил командующий спецоперацией на Украине генерал армии Сергей Суровикин. Его слова приводит ТАСС.

По словам командующего российской группировкой на Украине, Россия придерживается стратегии постепенного наступления и сослался на позицию верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина.

«Мы (...) методично "перемалываем" наступающего противника», — заявил Суровикин.

Он отметил, что в эту концепцию укладываются удары по инфраструктуре Украины высокоточным оружием, что влияет на боеспособность ВСУ.

Ранее Путин заявлял, что наступательные операции идут «небольшим темпом», российская армия занимает новые территории.

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Валерий Розенберг
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