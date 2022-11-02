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10:43, 2 ноября 2022Путешествия

Россия решила открыть консульства в странах с большими русскими диаспорами

МИД России откроет консульства на Мальдивах, Бали, в Гродно, Актау и Самарканде

Фото: Ishan @seefromthesky / Unsplash

В России решили укрепить консульское присутствие в регионах с крупными русскими диаспорами, а также в популярных у туристов странах. Об этом РИА Новости рассказал замглавы МИД Евгений Иванов.

Отмечается, что акцент сделан на странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.

По словам Иванова, ведомство решило открыть генконсульства на Мальдивах, индонезийском Денпасаре (на острове Бали), а также в белорусском Гродно, казахском Актау и узбекском Самарканде.

Ранее в ноябре заместитель главы МИД России Евгений Иванов рассказал, что ведомство подготовит предложения по запуску системы электронных виз и завершит соответствующие технические работы до конца 2022 года.

1 ноября президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МВД, МИД и ФСБ презентовать предложения по увеличению авиаперевозок в страны, не совершавшие в отношении России недружественных действий. Также глава государства рекомендовал привлекать частные охранные предприятия и народных дружинников для охраны территорий, где проживает намного больше туристов, чем местных жителей.

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Дарья Рыбак
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