Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:41, 1 ноября 2022Путешествия

Путин рекомендовал усилить охрану территорий с большим числом туристов

Путин рекомендовал привлекать ЧОП для охраны территорий, где проживает много туристов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рекомендовал привлекать Частные охранные предприятия (ЧОП) для охраны территорий, где проживает намного больше туристов, чем местных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, глава государства поручил возобновить действие электронных виз для граждан дружественных стран, а также увеличить срок действия многократных туристических виз.

Ранее в октябре российский лидер высоко оценил темпы роста туристического потока по стране на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В свою очередь, Чернышенко подчеркнул, что количество поездок с целью рекреации и отдыха увеличилось в два раза.

Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Россия представила условия для возобновления участия в зерновой сделке
Мэттью Перри рассказал о реакции звезд «Друзей» на его мемуары
Преступник вернулся в обворованный магазин за забытым iPhone и был арестован
Путин назвал Эрдогану условия возобновления участия России в зерновой сделке
Apple покинут топ-менеджеры
Путин призвал детально расследовать атаки Киева на корабли в Севастополе
Путин поручил подготовить предложения по введению безвиза с иностранцами
Хайди Клум переоделась из костюма червя в прозрачный комбинезон на Хеллоуине
Стало известно о новом оборудовании в столичных поликлиниках
Путин рекомендовал усилить охрану территорий с большим числом туристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.