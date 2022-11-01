Путин рекомендовал усилить охрану территорий с большим числом туристов

Путин рекомендовал привлекать ЧОП для охраны территорий, где проживает много туристов

Президент России Владимир Путин рекомендовал привлекать Частные охранные предприятия (ЧОП) для охраны территорий, где проживает намного больше туристов, чем местных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, глава государства поручил возобновить действие электронных виз для граждан дружественных стран, а также увеличить срок действия многократных туристических виз.

Ранее в октябре российский лидер высоко оценил темпы роста туристического потока по стране на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В свою очередь, Чернышенко подчеркнул, что количество поездок с целью рекреации и отдыха увеличилось в два раза.