Путин отметил мощный рост турпотока по стране

Президент России Путин заявил о высоком темпе роста внутреннего туристического потока

Президент России Владимир Путин высоко оценил темпы роста туристического потока по стране. Об этом он заявил на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, пишет РИА Новости.

«Растет мощно на самом деле», — прокомментировал глава государства доклад Чернышенко про внутренний турпоток.

Вице-премьер согласился, что у внутреннего турпотока хорошие показатели, и отметил, что если раньше его основу составляли бизнес-поездки, то сейчас структура изменилась. Так, количество поездок с целью рекреации и отдыха выросло в два раза, а деловые путешествия сократились «по понятным причинам».

«Самое главное, что мы нарастили именно туристический поток с целью рекреации и отдыха», — считает Чернышенко. Кроме того, он доложил о работе по созданию новых гостиничных номеров, в основном в трех- и четырехзвездочных отелях, а также сообщил Путину, что туристическая отрасль получает серьезные инвестиции из федерального и регионального бюджета. По оценкам вице-премьера, до 2024 года в отрасль будет инвестирован триллион рублей.

Ранее в октябре Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно документу, функции ведомства будут переданы Министерству экономического развития. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, ликвидация агентства не связана с общей деятельностью ведомства, а является вынужденной мерой властей.