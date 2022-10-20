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09:20, 20 октября 2022Путешествия

В России упразднили федеральное агентство туризма

Президент России Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Фото: Sergey Ilyin / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Согласно указу, функции ведомства будут переданы Министерству экономического развития.

«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму», — уточняется в документе.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заявил о грядущем «системном перевооружении» российской авиаотрасли и переходе на самолеты отечественного производства.

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Дарья Рыбак
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