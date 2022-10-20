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12:40, 20 октября 2022Путешествия

Названы главные причины упразднения Ростуризма

РСТ: ликвидация Ростуризма произошла для оптимизации структуры федеральных органов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Упразднение Ростуризма связали с нестабильной экономической ситуацией и необходимостью оптимизировать структуру федеральных органов. Главные причины ликвидации ведомства в беседе с NEWS.ru назвал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его мнению, ликвидация Ростуризма не связана с общей деятельностью ведомства, а является вынужденной мерой властей. «Все говорили, что нужно отдельное министерство по туризму, а получается, что Ростуризм интегрировали в Минэкономразвития, видимо, сейчас время диктует такое решение», — добавил Барзыкин.

Вице-президент РСТ назвал плюсы этого решения: теперь весь потенциал министерства будет работать на цели, задачи и программы, имеющиеся в сфере туризма. Барзыкин также выразил надежду, что организационный и финансовый потенциал отрасли будет усилен. «Но есть и минусы: можно в таком значимом министерстве оказаться не на первом, втором и даже не на третьем плане в приоритетах, так как есть серьезные экономические задачи», — указал он.

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Барзыкин подчеркнул, что российское правительство уже определило сферу туризма в приоритетах. Он также заявил, что в этой отрасли есть национальный проект и программа развития, именно поэтому с Минэкономразвития «спрос будет выше». При этом эксперт уверен, что лишь практика определит характер подобных преобразований.

Ранее 20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Теперь функции ведомства будут переданы Министерству экономического развития.

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Фариза Бацазова
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