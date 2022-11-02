Граничащий с Украиной российский регион атаковали гранатами с квадрокоптера
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пограничный патруль в Белгородском районе гранатами с квадрокоптера. Об инциденте в приграничном российском регионе сообщил Mash в Telegram-канале.
Издание уточнило, что патруль обстреляли гранатами от автоматического гранатомета (АГС-17), всего с квадрокоптера скинули четыре снаряда. В результате никто не пострадал.
Предварительно, квадрокоптер прилетел в Белгородскую область со стороны поселка Басово Харьковской области.
1 ноября губернатор граничащего с Украиной региона сообщил об обстреле поселка Козинка в Белгородской области. В результате загорелась столовая, один человек пострадал.
19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.