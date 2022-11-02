«Лейпциг» разгромил «Шахтер» в матче Лиги чемпионов

«Лейпциг» победил донецкий «Шахтер» со счетом 4:0 в матче Лиги чемпионов

«Лейпциг» одержал победу над донецким «Шахтером» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Варшаве и завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу немецкой команды. Голами в этой встрече отличились полузащитники Кристофер Нкунку и Доминик Собослаи, форвард Андре Силва, а также украинский защитник Валерий Бондарь.

Эта победа позволила «Лейпцигу» закрепиться на втором месте в группе F и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. «Шахтер» выбывает из борьбы за весеннюю стадию турнира. В следующем сезоне клуб будет выступать в Лиге Европы.

Ранее определились первые восемь участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Ими стали итальянские команды «Интер» и «Наполи», немецкие клубы «Айнтрахт» и «Бавария», английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», португальский «Порту» и бельгийский «Брюгге».

Финал турнира состоится 10 июня 2023 года на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

Российские футбольные клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023. Отечественные команды отстранены от Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также Лиги Конференций по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).