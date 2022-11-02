Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Джон Иснер
0:2
Завершен
Андрей Рублёв
Париж
Карен Хачанов
2:1
Завершен
Марк-Андреа Хюслер
Париж
Даниил Медведев
1:2
Завершен
Алекс де Минор
Париж
Реал Мадрид
5:1
Завершен
Селтик
Лига чемпионов|Группа F. 6-й тур
Ювентус
1:1
1-й тайм
live
ПСЖ
Лига чемпионов|Группа H. 6-й тур
Челси
2:1
Перерыв
live
Динамо З
Лига чемпионов|Группа E. 6-й тур
22:48, 2 ноября 2022Спорт

«Лейпциг» разгромил «Шахтер» в матче Лиги чемпионов

«Лейпциг» победил донецкий «Шахтер» со счетом 4:0 в матче Лиги чемпионов
Валерий Бондарь

Валерий Бондарь. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

«Лейпциг» одержал победу над донецким «Шахтером» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Варшаве и завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу немецкой команды. Голами в этой встрече отличились полузащитники Кристофер Нкунку и Доминик Собослаи, форвард Андре Силва, а также украинский защитник Валерий Бондарь.

Эта победа позволила «Лейпцигу» закрепиться на втором месте в группе F и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. «Шахтер» выбывает из борьбы за весеннюю стадию турнира. В следующем сезоне клуб будет выступать в Лиге Европы.

Ранее определились первые восемь участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Ими стали итальянские команды «Интер» и «Наполи», немецкие клубы «Айнтрахт» и «Бавария», английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», португальский «Порту» и бельгийский «Брюгге».

Финал турнира состоится 10 июня 2023 года на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

Российские футбольные клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023. Отечественные команды отстранены от Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также Лиги Конференций по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Польша изъяла у посольства России базу отдыха
Спрос на жилье в одном заграничном городе вырос у москвичей
Отстраненный от эфира Красовский объяснил выпуск своего фильма
RT удалил вышедший фильм Красовского
Эрдоган рассказал о возможном месте создания газового хаба в Турции
В Госдуме оценили желание Зеленского поехать в Крым
Американские избиратели заявили об ухудшении экономики США из-за Байдена
Представитель Байдена заявил о невозможности решения проблемы климата без России
США пригрозили КНДР новыми санкциями за поставки оружия России
Зеленскому предложили проехать вдоль границ Украины 1991 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.