Минсельхоз предупредил о снижении урожая в следующем году

Минсельхоз не исключает снижения урожая в 2023 году из-за нехватки удобрений

Урожай в России в следующем году может оказаться меньше того, что был получен в нынешнем сезоне, потому что фермеры снизили объем внесенных удобрений. Об этом в ходе заседания правительства заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, проблемой стало существенное снижение цен на сельскохозяйственную продукцию одновременно с повышением цен на удобрения. В результате аграриям не хватает денег для нужного объема закупок.

Снижение темпов внесения удобрений отмечается с августа. «Это влечет риски недостижения планового показателя по внесению, и главное — может стать причиной уменьшения объемов урожая будущего года», — отметил Патрушев. Он подчеркнул, что комплекс мер по сохранению доступности минеральных удобрений продолжает выполняться.

Что касается средств защиты растений, то проблем с ними ведомство не фиксирует. Доставка иностранной продукции разрешена через любые пункты пропуска.

Согласно прогнозу Минсельхоза, в текущем году урожай зерна в России составит 150 миллионов тонн, в том числе 100 миллионов тонн придется на пшеницу.

В субботу, 29 октября, на фоне выхода России из черноморской зерновой сделки на мировые рынки Патрушев заявил, что с учетом высокого урожая 2022 года Москва готова полностью заместить украинское зерно по приемлемым ценам. По его словам, Россия может продать до 50 миллионов тонн.

Минобороны объявило о выходе из договора после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота. Несмотря на решение Москвы, движение кораблей по маршруту под гарантиями Турции продолжилось. В среду, 2 ноября, Россия объявила о возвращении в зерновую сделку.