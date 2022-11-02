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15:58, 2 ноября 2022Силовые структуры

Ректор РАНХиГС Мау уехал в Израиль

РИА Новости: ректор РАНХиГС Мау после закрытия уголовного дела уехал в Израиль

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау, обвинявшийся в мошенничестве с «мертвыми душами», уехал в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее уголовное дело в отношении Мау было прекращено.

По словам источников в вузе, дело закрыли на этой неделе. Адвокат Алексей Дудник сообщил, что следствие признало непричастность ректора Мау к мошенничеству.

МВД 22 августа завершило следствие по делу в отношении Мау и руководителя Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева о мошенничестве. Им вменялось хищение 21 миллиона рублей. Речь идет о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС 12 человек, в котором обвиняется, в том числе, бывшая замминистра просвещения Марина Ракова. Также следствие инкриминировало им хищение из бюджета 20 миллионов рублей по проекту «Образование».

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Варвара Кошечкина
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